Alarm in Hamburg: Mann will Dach reparieren – doch es fängt Feuer

Feuer-Alarm in Stellingen: Im Düngelskamp ist am Freitagnachmittag ein Holzanbau in Brand geraten. Der Bewohner hatte versucht, das Dach zu reparieren.

Der Bewohner des Hauses war auf das Dach gestiegen, um Dachbahnen zu schweißen. Dabei geriet das Holz in Brand. Nach MOPO-Informationen versuchte der Mann zunächst, das Feuer mit einem Gartenschlauch zu löschen, was nicht gelang.

Die Feuerwehr rettete den Mann nach eigenen Angaben vom Dach und entfernte große Teile des Anbaus mit der Kettensäge.

Die Polizei bestätigte der MOPO, dass das Haus noch bewohnbar ist und lediglich ein Badezimmer und die Dachterrasse beschädigt wurden. Der Bewohner musste nach einer medizinischen Einschätzung vor Ort nicht ins Krankenhaus. (prei)