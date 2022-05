Mann verletzt sich beim Kochen und kommt in Klinik – Stunden später brennt die Küche

Die Feuerwehr ist am Mittwochnachmittag nach Horn ausgerückt, wo in einem Hochhaus eine Küche in Flammen stand. Acht Menschen wurden gerettet. Der Mieter der betroffenen Wohnung hatte aber schon ein paar Stunden zuvor in der Klinik gelegen. Ein Rettungswagen hatte ihn am Mittag dorthin transportiert, weil er sich eine Schnittverletzung zu gezogen hatte – beim Kochen.

Am Mittwochmittag wurde ein Rettungswagen zu einem Hochhaus in der Dannerallee gerufen. Ein Bewohner aus der zehnten Etage hatte den Notruf gewählt, weil er sich beim Kochen eine Schnittverletzung in der Hand zugezogen hatte. Nach MOPO-Informationen kam der Verletzte den Sanitätern bereits im Treppenhaus entgegen. Die blutende Wunde wurde unmittelbar versorgt und der Bewohner in die Klinik transportiert. Damit nahm das eigentliche Unglück erst seinen Lauf.

Hamburg: Acht Bewohner bei Feuer in Horn gerettet

Nachdem sich der Verletzte in der Klinik vom ersten Schock erholte hatte, fiel ihm plötzlich ein, dass er in der Aufregung vergessen hatte, den Herd auszuschalten. Er informierte das Klinik-Personal. Das wiederum die Feuerwehr. Sofort rückte ein Löschzug zum Haus an. Doch die Retter kamen zu spät. Die Küche im zehnten Obergeschoss stand bereits in Flammen. Dichter Rauch versperrte anderen Bewohnern den Fluchtweg.

Der Einsatzleiter forderte sofort Verstärkung an und löste die 2. Alarmstufe aus. Acht Menschen wurden von Feuerwehrmännern gerettet, einer kam in die Klinik. Zu allem Überfluss wurde bei den Löscharbeiten ein zweiter Brandherd in dem Hochhaus lokalisiert. Im 15. Geschoss schmurgelte Essen auf dem eingeschalteten Herd. Der Bewohner war aber nicht zuhause. Rund 40 Retter waren im Einsatz.