Vom Nachbarn alarmiert: Mann verfolgt mutmaßliche Einbrecher

Zwei Männer sollen in Hamburg-Rahlstedt versucht haben, in ein Haus einzubrechen – doch ohne Erfolg. Der von einem Nachbarn alarmierte Bewohner verfolgte die mutmaßlichen Einbrecher.

In der Heubergerstraße in Rahlstedt sollen zwei Männer am Montag gegen 12 Uhr versucht haben, in ein Haus einzubrechen. Nach bisherigen Erkenntnissen bemerkte jedoch ein 65-jähriger Anwohner die Verdächtigen auf dem Grundstück seines Nachbarn (53).

Hamburg-Rahlstedt: Mann verfolgt mutmaßliche Einbrecher

Um auszuschließen, dass es sich um Handwerker handelt, rief er seinen Nachbarn an. Dieser verständigte daraufhin die Polizei – und machte sich sofort auf den Weg nach Hause.

Noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte nahm der 53-Jährige die Verfolgung der inzwischen geflüchteten mutmaßlichen Einbrecher auf und entdeckte sie am nahegelegenen Deepenhornteich, wo sich versteckten. Die Polizei nahm die beiden 38-jährigen Männer fest. Einer von ihnen leistete Widerstand. Bei der Spurensuche auf dem Fluchtweg fanden die Einsatzkräfte eine Metallstange, die als mutmaßliches Tatwerkzeug sichergestellt wurde.

Am Dienstag erging auf Antrag der Staatsanwaltschaft ein Haftbefehl gegen die zwei Männer. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Es wird dabei unter anderem geprüft, ob die Verdächtigen für weitere Einbrüche verantwortlich sein könnten. (vd)