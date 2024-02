Mann stürzt auf UKE-Gelände in Baugrube – schwer verletzt

In der Nacht zu Montag ereignete sich am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) ein tragischer Vorfall, bei dem ein Mann in eine Baugrube stürzte und schwer verletzt wurde. Der etwa 30-jährige Mann fiel aus bisher unbekannten Gründen in die acht Meter tiefe Grube eines Neubaus auf dem Klinikgelände, wie ein Sprecher der Feuerwehr berichtete.

Schwierige Rettungsaktion an Hamburger Klinik

Die Rettung des Mannes gestaltete sich äußerst herausfordernd, da er am Grund der Grube nur schwer zu erreichen war. Die Feuerwehr musste über eine Stunde lang daran arbeiten, den Verletzten sicher aus der Grube zu bergen. Anschließend wurde der Mann im UKE medizinisch versorgt.

Rettung aus Baugrube – 25 Feuerwehrleute im Einsatz

„Es war eine komplexe Rettungsaktion aufgrund der Tiefe und Enge der Baugrube“, erklärte ein Sprecher der Feuerwehr. „Wir sind froh, dass wir den Mann erfolgreich retten konnten und hoffen auf eine rasche Genesung.“

Die genauen Umstände des Vorfalls werden derzeit von den Behörden untersucht. Rund 25 Retter waren im Einsatz. (dpa/MP)