Drama in Hamburg: Mann stolpert ins S-Bahn-Gleis und stirbt

Tragischer Unfall in Nettelnburg: An der S-Bahnstation ist am frühen Mittwochabend ein Mann von der S-Bahn erfasst worden und gestorben. Der Zugverkehr wurde gesperrt.

Der Unfall passierte gegen 18 Uhr an der S-Bahnstation Nettelnburg. Ersten Erkenntnissen nach ist der 23-Jährige gestoplert und so vom Bahnsteig auf die Gleise gestürzt, so die Bundespolizei zur MOPO. Nach einer ersten Auswertung der Videoüberwachung sei von keiner Fremdeinwirkung auszugehen.

Der Mann wurde von einer stadteinwärts fahrenden S-Bahn erfasst und überrollt. Jede Hilfe kam für ihn zu spät, er starb noch auf den Gleisen.

Update #S21: Züge fahren wieder zw. Billwerder-Moorfleet u. Aumühle. Der Grund war ein Polizeieinsatz. Der Ersatzverkehr wird beendet. #hvv #sbahnhh — S-Bahn Hamburg (@SBahnHamburg) August 23, 2023

Die S21 war zwischen den Stationen Billwerder-Moorfleet und Aumühle in beide Richtungen für mehr als eine Stunde gesperrt. Gegen 19 Uhr wurde der Betrieb wieder aufgenommen. (ncd)