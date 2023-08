Eine 32-Jährige soll im Mai in ihrer Wohnung in Billstedt ihr Baby getötet haben. Sie kam in U-Haft, doch ein Gutachter setzte sie nach drei Monaten wieder auf freien Fuß. Jetzt griff die Frau ihren Lebenspartner nachts mit einem Messer an. <

Was bekannt ist: Am 22. Mai wurde der kleine Junge, gerade mal 23 Tage alt, tot in der Wohnung seiner Mutter in Billstedt gefunden. Sie selbst hatte den Notruf alarmiert und gemeldet, dass ihr Baby nicht mehr atmen würde. Wenige Tage nach dem Tod versuchte die Frau sich das Leben zu nehmen, konnte jedoch gerettet werden.

Hamburg: Frau soll ihr Baby getötet haben

Der Verdacht fiel auf sie. Hatte sie ihr Kind umgebracht? Ein Richter erließ Haftbefehl gegen die Mutter. Im Anschluss an eine medizinische Versorgung kam sie in Untersuchungshaft.

Doch vor zehn Tagen kam sie – aufgrund eines Gutachtens – wieder frei, wie die „Bild“ zuerst berichtete. Der Sachverständige sei von keiner Gefährdung für die Allgemeinheit beziehungsweise für Dritte ausgegangen.

Billstedt: Frau attackiert Lebenspartner mit einem Messer

Nun wurde bekannt: Dass die 32-jährige Mutter in Freiheit blieb, führte dazu, dass sie am vergangenen Freitag ihren Lebenspartner angreifen konnte. Laut Polizei habe sie versucht, ihn mit einem Messer umzubringen – während er schlief. In der Wohnung war zu diesem Zeitpunkt auch der zweijährige Sohn des Paares.

Der Lebenspartner sei nur leicht verletzt, so Liddy Oechtering, Sprecherin der Staatsanwaltschaft. Da die 32-Jährige ihn jedoch im Schlaf überraschte, sei das Mordmotiv der Heimtücke erfüllt. Daher erließ eine Haftrichterin am Samstag einen Unterbringungsbefehl wegen des Verdachts des versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung. Die genaue Todesursache ihres Babys steht unterdessen noch nicht fest.

Die Ermittlungen in beiden Fällen laufen.