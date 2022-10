Offenbar betrunken: Mann rammt Ampelmast mit Carsharing-Auto

Schwerer Verkehrsunfall am Andreas-Knack-Ring in Barmbek-Nord: Ein Mann ist am Dienstagabend mit einem E-Leihwagen gegen einen Ampelmast gestoßen – offenbar war er betrunken. Ein Sprecher der Hamburger Polizei zur MOPO: „Der Mann wies Ausfallerscheinungen auf.“

In einer Kurve soll er gegen 21.30 Uhr die Kontrolle über seinen Wagen – ein VW-E-Auto des Carsharing-Anbieters „We Share“ – verloren haben: Das Fahrzeug krachte frontal gegen einen Ampelmast, der brach und beinahe sogar umkippte.

Hamburg: Mann stößt mit Carsharing-Auto gegen Ampelmast

„Das Auto war ein Totalschaden“, so der Sprecher weiter. Es sei später abgeschleppt worden. Die Ampel bleibt bis auf Weiteres außer Betrieb; zu groß ist der durch den Crash entstandene Schaden.

Wegen des „Verdachts einer Trunkenheitsfahrt“, so die Bezeichnung in Polizei-Kreisen, musste der Mann mit zur Wache (PK 31) an die Oberaltenallee. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Das Ergebnis steht noch aus. Gegen den Mann wurde ein entsprechendes Verfahren eingeleitet. Der Sprecher: „Ermittlungen dauern an.“ (dg)