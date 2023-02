Mit Eisenstange erschlagen? Mann stirbt nach Streit in Flüchtlingsheim

Nach einer Auseinandersetzung in einer Flüchtlingsunterkunft in Ohlsdorf ist ein 61-jähriger Mann verstorben. Laut Polizei war er am Donnerstagabend um kurz nach 22 Uhr mit anderen Bewohnern zunächst in einen Streit geraten. Dann eskalierte es.

Vier Männer prügelten innerhalb einer Wohnung aufeinander ein, offenbar zwei Ukrainer, darunter das spätere Todesopfer, und zwei Aserbaidschaner (43, 50). Sie verwendeten auch verschiedene Gegenstände, nach MOPO-Informationen unter anderem eine Eisenstange. Bewohner der Unterkunft an der Straße Große Horst bekamen den Konflikt mit und riefen die Polizei. Die konnte die Männer letztlich voneinander trennen.

Schwere Kopfverletzungen: Mann verstirbt in Klinik

Der 61-Jährige kam mit lebensgefährlichen Kopfverletzungen in ein Krankenhaus. „Dort verstarb der Mann dann“, so ein Polizeisprecher zur MOPO. Zwei beteiligte Männer kamen ebenfalls direkt in eine Klinik, ein dritter, nachdem er auf der Fahrt zur Wache einen Krampfanfall erlitt. Die Polizei begleitete die Verletzten.

Der Auslöser des Streits ist noch unbekannt. Ausführliche Befragungen waren aufgrund des Gesundheitszustandes der Männer bisher noch nicht möglich. Außerdem soll es gravierende Sprachbarrieren geben. Nach den bisherigen Erkenntnissen gelten die Aserbaidschaner als tatverdächtig. Die genauen Umstände ermittelt nun die Kripo. (dg)