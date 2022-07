Mann stirbt in Wohnung in Hamburg – Mord?

Ein Mann ist am Freitagwohnung in einer Wohnung in Hamburg-Neugraben tödlich verletzt worden. Die Polizei nahm einen 42-Jährigen fest, der sich offenbar mit dem Opfer gemeinsam dort aufgehalten und später zu „massiver Gewalt“ gegriffen haben soll.

Nach ersten Ermittlungserkenntnissen hielten sich die beiden Männer zusammen in einer Wohnung in der Straße Am Neugrabener Bahnhof auf. Gegen elf Uhr habe der 42-Jährige die andere Person angegriffen, teilte die Polizei mit.

Hamburg-Neugraben: Polizei nimmt 42-Jährigen fest

Weshalb es zu der „massiven Gewalt“, die der Mann angewendet haben soll, kam, ist derzeit noch unklar. Nach der Tat flüchtete der 42-Jährige zunächst zu Fuß, ehe er nach Hinweisen durch Zeug:innen noch in der Nähe des Tatorts durch Polizeibeamte festgenommen wurde.

Der andere Mann, den die Polizei noch nicht sicher identifizieren konnte, wurde in der Wohnung durch einen Notarzt versorgt. Er erlag noch vor Ort seinen schweren Verletzungen. Die Mordkommission ermittelt. (fbo)