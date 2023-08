Mann soll sich im Zug unsittlich berührt haben – Festnahme am Hauptbahnhof

Ein 23 Jahre alter Mann soll sich in einem Regionalzug vor einer Frau entblößt und sein Geschlechtsteil berührt haben. Auf Grund der präzisen Beschreibung der Frau konnte der Verdächtige wenig später am Hauptbahnhof festgenommen werden. Die Bundespolizei sucht dringend Zeugen.

Nachdem der Zug gegen acht Uhr die Haltestelle Tonndorf hinter sich gelassen hatte und als nächster Stop der Hauptbahnhof angezeigt wurde, soll es am Freitagmorgen zu dem Vorfall gekommen sein: Während er sich selbst berührte, soll der Mann nach der Hand der 30-Jährigen gegriffen haben. Diese konnte ausweichen und sich entfernen. Sie wählte den Notruf.

Opfer gibt am Telefon genaue Beschreibung ab – Polizei sucht Zeugen

„Die Frau konnte am Telefon eine sehr detaillierte Personenbeschreibung zum Verdächtigen abgeben“, so Woldemar Lieder, Sprecher der Bundespolizei. Durch den ständigen Telefonkontakt habe eine Streife den Verdächtigen im Hauptbahnhof identifizieren und vorläufig festnehmen können.

Der Mann wurde zur Wache gebracht, wo er sich nicht zum Tatvorwurf geäußert haben soll. Er habe sichtlich unter dem Eindruck des Geschehens gestanden und sei nach der Vernehmung durch einen Familienangehörigen abgeholt worden, so Lieder weiter. Alkohol- und Drogentests fielen negativ aus.

Das könnte Sie auch interessieren: Mysteriöser Schuss in Niendorf – sollte es eine letzte Warnung sein?

Um zu klären, was genau sich in dem Zugabteil abgespielt hat, sucht die Bundespolizei Zeugen. Zur Tatzeit war der Bereich, in dem sich Opfer und mutmaßlicher Täter aufgehalten haben, offenbar weitestgehend leer, laut Lieder gebe es keine Zeugenaussagen. Zudem sind in Regionalzügen keine Kameras installiert.

Zeugen werden daher gebeten, sich zu melden: Hinweise werden an jeder Polizeidienststelle in der Stadt und in der Wache der Bundespolizei am Hauptbahnhof entgegengenommen. (dg)