Mann randaliert, Nachbarn melden Gasgeruch: SEK stürmt Wohnung in Hamburg

Großeinsatz im Hamburger Norden: Am späten Montagabend stürmten Spezialkräfte der Polizei eine Wohnung in der Tangstedter Landstraße in Langenhorn. Ein Mann hatte randaliert. Nachbarn meldeten Gasgeruch im Haus.

Die Polizei konnte daher nicht ausschließen, dass Explosionsgefahr bestand. Die Kräfte evakuierten das Haus und riegelten das Gebiet um die Einmündung der Straße Am Schulwald in die Tangstedter Landstraße weiträumig ab. Anwohner wurden von Beamten aufgefordert, in ihren Häusern zu bleiben.

Langenhorn: SEK stürmt Wohnung nach Gasgeruch

Kurz vor 23 Uhr stürmte das Spezialeinsatzkommando (SEK) die Wohnung in dem Mehrfamilienhaus. Die Beamten nahmen den 36-jährigen Bewohner – laut Polizei bereits als „verhaltensauffällige Person“ bekannt – in Gewahrsam, holten ihn nach rund einer Stunde aus der Wohnung.

Das Gebiet um die Einmündung der Straße Am Schulwald in die Tangstedter Landstraße wurde weiträumig abgeriegelt. Marius Röer Das Gebiet um die Einmündung der Straße Am Schulwald in die Tangstedter Landstraße wurde weiträumig abgeriegelt.

Er sei alkoholisiert gewesen und hätte sich zuvor auch nach mehrmaligem Auffordern geweigert, die Tür zu öffnen und seine Wohnung zu verlassen. Die Feuerwehr brachte vier weitere Menschen aus dem Haus.

Das könnte Sie auch interessieren: Wegen angeblich erschossener Frau: SEK rückt in Hamburg und Norderstedt an

Es gab keine Verletzten. Gas wurde in der Wohnung nicht festgestellt. Gegen Mitternacht war der Einsatz beendet. (dpa/tst)