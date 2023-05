Wegen angeblich erschossener Frau: SEK rückt in Hamburg und Norderstedt an

Ein mysteriöser Anruf bei der Polizei hat am Freitagabend den Einsatz mehrerer Streifenwagen und des SEK ausgelöst. Der anonyme Anrufer meldete eine erschossene Frau in einer Wohnung. Darin solle sich auch ein Kind aufhalten.

Nach MOPO-Informationen ging der Anruf gegen 21.20 Uhr in der Einsatzzentrale ein. Ein Anrufer meldete eine erschossene Frau in einer Wohnung in Norderstedt (Kreis Norderstedt). Überprüfungen ergaben, dass der Anruf aber aus Langenhorn in Hamburg kam. Deshalb fuhren die Einsatzkräfte zunächst dorthin.

SEK stürmt Wohnung – Vater und Kind unter Schock

Als dort niemand angetroffen wurde, fuhren die Einsatzkräfte samt SEK zu der Adresse in Norderstedt. Dort trafen sie auf einen geschockten Vater mit seinem Kind. Eine Bedrohungslage wurde nicht festgestellt. Das „Abendblatt“ will herausgefunden haben, dass es nicht der erste Einsatz bei der Familie war. Hintergrund sollen Familienstreitigkeiten sein.