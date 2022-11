Mann randaliert in der City und beißt Polizisten

Beschädigte Autos, umgeworfene Roller und Verkehrsschilder: Ein 28 Jahre alter Mann soll laut Polizei am Samstagabend in der Hamburger Innenstadt komplett durchgedreht sein. Als Polizeibeamte ihn ansprachen, soll er drei von ihnen unter anderem durch Bisse verletzt haben.

Mehrere Zeugen meldeten gegen 22 Uhr, dass ein Mann an der Ecke Alter Steinweg/Neuer Wall die Außenspiegel mehrerer Autos abtrete. Einen Motorroller habe er ebenfalls umgestoßen, die Seitenverkleidung dadurch stark beschädigt. „Schließlich habe er ein mobiles Verkehrsschild umgeworfen, das einen 67-jährigen Passanten am Arm traf und diesen leicht verletzte“, erklärte ein Polizeisprecher am Sonntagmittag.

Mann randaliert in Hamburgs City und beißt Polizisten

Gegenüber den Beamten soll sich der 28-Jährige „sofort hochaggressiv“ gezeigt und diese beleidigt haben. Bei der Festnahme soll er sich derart gewehrt und auch Beamte gebissen haben, so dass diese den Mann am Boden fixierten und zur Wache brachten.

Dort wurde eine Blutprobe entnommen. Das Ergebnis steht noch aus.

Durch die Attacke des 28-Jährigen wurden drei Beamte verletzt; zwei konnten ihren Dienst fortführen, eine Polizistin nicht. (dg)