Mann randaliert bei der Ex-Freundin – dann bedroht er Polizisten mit einem Messer

Ein Mann (43) soll erst vor der Wohnungstür seiner Ex-Freundin randaliert, anschließend noch Polizisten mit einem Messer bedroht haben. Gegen den Mann, der in eine Psychiatrie kam, wurden Ermittlungen eingeleitet.

Um kurz nach 0 Uhr in der Nacht zu Montag erschien der 43-Jährige vor der Wohnung seiner Ex-Freundin an der Netzestraße in Lurup, so ein Polizeisprecher. Er habe sich „lautstark aggressiv“ verhalten. Die Frau verständigte die Polizei. Gegen den Mann habe ein Kontakt- und Annäherungsverbot vorgelegen.

Mann bedroht Polizisten mit Messer

Als Polizisten eintrafen, war der Mann bereits weg, doch er wurde in der näheren Umgebung angetroffen. „Nachdem die Beamten ihn nun angesprochen hatten, bedrohte er sie mit einem Messer in seiner Hand“, so der Sprecher. Man habe den Mann mehrfach aufgefordert, das Messer fallen zu lassen. Doch der Mann soll nicht reagiert haben.

Die Beamten gaben daraufhin zwei Warnschüsse ab, der Mann flüchtete, wurde allerdings nur wenige Meter entfernt vorläufig festgenommen. Das Messer hatte er weggeworfen.

Die örtlich zuständige Kripo (LKA 123) übernahm die Ermittlungen und leitete ein Verfahren gegen den 43-Jährigen aus Wilhelmsburg ein. Der Polizeisprecher: „Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann einem Amtsarzt vorgestellt, der ihn in die psychiatrische Abteilung eines Krankenhauses einwies.“ (dg)