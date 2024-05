Mann bricht in Hamburger Kita ein – Polizei macht Entdeckung bei Festnahme

Bereits am Abend des 20. Mai haben Polizisten in Harburg einen Mann festgenommen, der versucht haben soll, in eine Kita einzubrechen. Bei den anschließenden Ermittlungen entdeckten die Beamten Hinweise darauf, dass der Tatverdächtige möglicherweise noch viel mehr auf dem Kerbholz hat.

Durch ein Überwachungssystem wurde ein Mitarbeiter der Kita „SterniPark“ an der Buxtehuder Straße gegen 23.10 Uhr auf verdächtige Bewegungen am Gebäude aufmerksam. Er alarmierte die Polizei.

Die Beamten trafen am Einsatzort in den Räumen der Kindertagesstätte einen 23-Jährigen an und nahmen ihn fest. Die Einsatzkräfte fanden bei ihm mutmaßliches Diebesgut.

Diebstähle aus Zimmern einer Seniorenresidenz nachgewiesen

Zudem fanden die Beamten ein Fahrrad, das dem Tatverdächtigen zuzuordnen ist. Bei dem Fahrrad entdeckten sie weiteres mutmaßliches Diebesgut.

Der 23-Jährige soll nach den bisherigen Ermittlungen auch für vier Diebstähle aus Zimmern einer Seniorenresidenz in Harburg verantwortlich sein. Er kam in U-Haft.