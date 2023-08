Mann mit Hammer terrorisiert Nachbarn – Spezialeinheit rückt an

Ein Mann mit einem Hammer hat an der Fettstraße in Eimsbüttel für einen Polizeieinsatz gesorgt: Er soll am Mittwochnachmittag einem Nachbarn Schläge mit dem Werkzeug angedroht haben.

Andere Nachbarn riefen um kurz vor 16 Uhr die Polizei. Weil die Lage zunächst unklar war und die Beamten aufgrund der Information, das ein Hammer im Spiel ist, zumindest mit einem größeren Gewaltpotenzial rechnen mussten, wurde die Unterstützungseinheit für besondere Einsatzlagen (USE) angefordert: Die Kräfte sind schwer bewaffnet, für spezielle Szenarien trainiert.

Der Angreifer ist in der Nachbarschaft bekannt

„Die USE konnte ihre Anfahrt aber wieder abbrechen“, so eine Polizeisprecherin zur MOPO. Streifenbeamte konnten den Mann widerstandslos festnehmen. Ob ein Hammer sichergestellt wurde und wieso es zu der Auseinandersetzung kam, ist noch unklar.

Das könnte Sie auch interessieren: Verkaufsleiter angegriffen: Kunde rastet in Lamborghini-Autohaus aus

Derselbe Mann hatte erst im März für einen Einsatz gesorgt, als er im Hauseingang Reizgas versprühte und Kinder verletzte. Nach MOPO-Informationen gibt es häufiger Vorfälle dieser Art an der Adresse. Der Mann ist in der Nachbarschaft für seine seltsame Art bekannt, soll dort nur „der Verrückte“ oder „der Prediger“ genannt werden.

Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten wollen nun vor allem die Hintergründe der Hammer-Drohung klären. (dg)