Unfall in Hamburg: Ein Mann ist nach Angaben der Polizei in der Nacht zu Sonntag an der Feldstraße bei Rot auf die Fahrbahn gelaufen. Dabei wurde er von einem Auto erfasst. Der Fall nahm eine überraschende Wendung.

Der Mann wurde bei dem Unfall, der sich laut Polizei gegen 2.30 Uhr zugetragen hatte, nur leicht verletzt, klagte über Knie- und Rückenschmerzen. An dem Auto, ein Car-Sharing-Fahrzeug, entstand Sachschaden; unter anderem splitterte ein Teil der Windschutzscheibe.

Hamburg: Mann läuft bei Rot auf Straße und wird erfasst

Während der Fußgänger vorsorglich ins Krankenhaus kam, wurden die Aussagen und die Personalien des Fahrers aufgenommen. „Dabei stellte sich heraus, dass der Mann keine gültige Fahrerlaubnis besitzt und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand“, teilte ein Sprecher des Polizei-Lagedienstes der MOPO mit.

Gegen den Mann wurde ein entsprechendes Verfahren eingeleitet. Insbesondere gilt es jetzt zu klären, wie er das Mietfahrzeug ohne Führerschein entriegeln konnte. (dg)