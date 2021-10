Bei einem schlimmen Unfall in Billstedt hat es am Samstagabend mehrere Verletzte gegeben, ein Mann schwebt in Lebensgefahr. In einer leichten Kurve war ein Auto in einen mit Fahrgästen besetzten Linienbus gekracht. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an.

Laut Lagedienst der Polizei passierte der Unfall gegen 20.05 Uhr an der Steinbeker Hauptstraße. Hier fuhr ein mit zwei Personen besetzter Kleinwagen in Richtung Billstedt. In einer leichten Kurve krachte das Auto in einen Linienbus, der in Richtung Bergedorf unterwegs war. Der Aufprall war so heftig, dass die Insassen des Pkw in dem Fahrzeug eingeklemmt wurden.

Mehrere Verletzte bei Busunfall in Hamburg

Die Retter brauchten mehr als eine Stunde, um beide Insassen zu befreien. Laut Polizei besteht bei dem Fahrer Lebensgefahr. Seine Beifahrerin wurde leicht verletzt. Beide kamen in eine Klinik. Unterdessen versorgten die Sanitäter sieben verletzte Fahrgäste im Bus. Sie hatten alle nur leichte Verletzungen oder einen Schock erlitten. Mehrere Rettungswagen und Notärzte waren im Einsatz.

Die Steinbeker Hauptstraße wurde voll gesperrt. Ein Sachverständiger wurde hinzugezogen um den Unfallhergang rekonstruieren zu können.

Bereits am Samstagvormittag war ein Bus in einen Unfall verwickelt. Er fuhr in Farmsen-Berne auf einen Pkw auf, elf Menschen wurden verletzt.