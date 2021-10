Schwerer Unfall in Hamburg: Ein HVV-Bus ist am Samstagvormittag auf einen Pkw am Rahlstedter Weg aufgefahren. Dabei wurden mehrere Menschen verletzt, wie der Polizei-Lagedienst mitteilte.

Eine Person erlitt eine Oberschenkel-Fraktur, auch eine Frau im Rollstuhl wurde von den Sanitätern der Feuerwehr behandelt, insgesamt waren es elf Verletzte. Die Polizei sperrte die Straße, nahm den Unfall auf und befragte Zeugen.

Hamburg: Bus fährt auf Pkw auf – mehrere Verletzte

Nach ersten Erkenntnissen hatte die Frau im Renault gebremst, um abzubiegen. Der Bus-Fahrer der Linie 167 muss das zu spät erkannt haben. „Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern noch an“, so ein Sprecher. (dg/röer)