Mit ordentlich Promille: Mann kommt mit Mercedes von der Straße ab

Ein 64 Jahre alter Mann hat auf der Burger Straße in St. Michaelisdonn (Kreis Dithmarschen) einen Unfall gebaut und ist am Mittwoch mit seinem Mercedes dabei von der Straße abgekommen. Laut Polizei war er betrunken.

Vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung und einer überhöhten Geschwindigkeit sei es zum Kontrollverlust gekommen, so ein Polizeisprecher.

Polizei zieht Führerschein ein

Der Mann war gegen 11 Uhr in Richtung Burg unterwegs, als sein silberner Mercedes erst ein Verkehrsschild rammte und dann in einem Seitengraben landete. Der Unfall ereignete sich in einer leichten Linkskurve.

Das könnte Sie auch interessieren: Tumult bei Tschentscher-Auftritt – Bodyguards greifen ein

Der 64-Jährige wurde von Sanitätern behandelt und kam ins Krankenhaus. Vorher hatte er einen Atemalkoholwert von 2,2 Promille gepustet. Ihm wurde der Führerschein vorläufig entzogen. (dg)