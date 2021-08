Die Verunsicherung der Eltern einer Grundschule in Blankenese ist groß. Im Umfeld der Schule soll ein Mann Kinder aus einem SUV der Feuerwehr heraus angesprochen haben. Zunächst schien der Fall geklärt. Doch nun soll es neue Erkenntnisse geben.

In WhatsApp-Gruppen warnten sich die Eltern gegenseitig. Sie machten auf einen neonroten Feuerwehr-SUV aufmerksam, aus dem heraus Kinder angesprochen worden waren. Das Kennzeichen sei notiert und an die Polizei weitergeleitet worden. Die ermittelte und stellte fest, dass es sich um ein offizielles Fahrzeug der Feuerwehr handelt. Es wird von einem ranghohen Beamten gefahren. Weil er damit seine Kinder zur besagten Schule fuhr, geriet er in Verdacht. Dieser konnte aber schnell ausgeräumt werden. Der Beamte ist unschuldig und hatte auch keine bösen Absichten.

Neue Erkenntnisse im Fall des Feuerwehr-SUV

Wie die MOPO recherchierte, nahm der Fall um das Feuerwehrauto aber dennoch Fahrt auf. Denn durch einen weiteren Hinweis wurde ein kurioser Zufall festgestellt: Wie die MOPO erfuhr, war an einem der besagten Tage noch ein zweiter Feuerwehr-SUV in der Gegend um die Schule unterwegs. Der Fahrer dieses Autos soll zwei Neunjährige aus dem Blaulicht-Auto heraus angesprochen haben.

Beamter soll zwei Neunjährige angesprochen haben

Auch dessen Kennzeichen wurde notiert – die Polizei ermittelte weiter und konnte auch dieses Fahrzeug als Dienstauto der Feuerwehr identifizieren. Der Fahrer wurde befragt und gestand, die Kinder angesprochen und zu einer Fahrt in dem Feuerwehrwagen animiert zu haben. Die lehnten jedoch ab. Wie die MOPO erfuhr, habe sich der Beamte nach der Vernehmung selbst in psychiatrische Behandlung begeben.