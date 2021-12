Ein Überfall auf einen Heranwachsenden in der Altstadt beschäftigt seit Montagabend die Ermittler des Raubdezernats. Das Opfer versuchte noch zu flüchten, wurde aber von den Tätern eingeholt und durch Schläge und Tritte verletzt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Laut Polizeibericht wurde der 18-Jährige am Montag gegen 18.20 Uhr in der Bugenhagenstraße von drei Männern angehalten, die ihn aufforderten, seine Wertgegenstände herauszugeben. Zunächst habe das Opfer versucht, auf einen Hinterhof zu flüchten, wurde aber von den drei Tätern eingeholt. Sie schlugen und traten auf ihr Opfer ein und raubten eine kleine Summe Bargeld. Der 18-Jährige wurde bei dem Überfall verletzt und kam mit dem Rettungswagen in eine Klinik.

Räuber schlagen und treten auf ihr Opfer ein

Im Anschluss an die Tat flüchtete das dunkelgekleidete Täter-Trio in Richtung Domstraße. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Streifenwagen, konnten sie unerkannt entkommen. Die Polizei bittet mögliche Zeuge oder Personen, die Hinweise auf die weitere Fluchtrichtung der Täter geben können, sich unter der Teleofnnummer 4286 56789 zu melden. (ruega)