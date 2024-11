Mann verletzt Polizisten in Hamburg – plötzlich fällt ein Schuss

In der Nacht zu Donnerstag kam es am Wandsbeker Marktplatz in Hamburg zu einem Polizeieinsatz. Ein 23-jähriger Mann griff während des Einsatzes Polizeibeamte tätlich an, konnte jedoch nach einem Warnschuss der Polizei vorläufig festgenommen werden.

Ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes hörte gegen 2.20 Uhr verdächtige Geräusche an einem Verkaufsstand und alarmierte die Polizei. Als die Streifenwagen am Tatort eintrafen, bemerkten die Polizisten einen Mann, der offenbar vom Gelände flüchten wollte. Der Tatverdächtige reagierte aggressiv auf die Beamten und warf eine Rohrzange in ihre Richtung, wodurch ein 29-jähriger Polizist am Bein verletzt wurde. Der verletzte Beamte konnte seinen Dienst nicht fortsetzen.

Nach Einbruchsversuch in Hamburg: Polizei verletzt – Verdächtiger festgenommen

Der Angreifer näherte sich daraufhin in bedrohlicher Haltung den Einsatzkräften, woraufhin einer der Polizisten einen Warnschuss abgab. Dies führte zur vorläufigen Festnahme des 23-jährigen Verdächtigen, der später zur erkennungsdienstlichen Behandlung ins Untersuchungsgefängnis gebracht wurde.

Das könnte Sie auch interessieren: Gewalt im Hamburger Drogen-Milieu: „Die erschießen ihre Gegner einfach“

Die Ermittlungen wurden zunächst vom Kriminaldauerdienst (LKA 26) durchgeführt und anschließend an das Landeskriminalamt für die Region Wandsbek (LKA 152) übergeben, das die weiteren Untersuchungen führt.