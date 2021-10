In einer Hochhaus-Wohnung an der Stefan-Zweig-Straße ist es am Freitagabend zu einer Auseinandersetzung gekommen, bei der ein Mann mit einem Messer seine Freundin (22) angegriffen und schwer verletzt haben soll. Das teilte der Lagedienst der Hamburger Polizei mit.

Den weiteren Angaben nach war es gegen 21 Uhr zu der Attacke gekommen. Die 22-Jährige wurde von Sanitätern mit drei Messerstichen im Oberkörper behandelt, kam ins Bundeswehr-Krankenhaus. Ein Notarzt begleitete sie.

Messer-Angriff in Hamburg: Mann flieht übers Dach

Von ihrem Partner, dem mutmaßlichen Täter, fehlte beim Eintreffen der Einsatzkräfte aber jede Spur. Er soll über die Dächer entkommen sein. Eine Fahndung mit diversen Streifenwagen und einem Helikopter blieb am Abend erfolglos.

Die Mordkommission übernahm vorerst die Ermittlungen, Beamte in weißen Schutzanzügen suchten nach Spuren in der Wohnung. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind noch unklar.

Das Kriseninterventionsteam (KIT) des Deutschen Roten Kreuzes übernahm die seelsorgerische Betreuung von den Angehörigen und Zeugen. Der flüchtige 26-Jährige wird als 25 bis 30 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß und schlank beschrieben, soll schwarze Haare und ein „nordafrikanisches Erscheinungsbild“ haben. Auf seiner Flucht soll er sich seiner Kleidung entledigt haben. Diese wurde von der Kripo sichergestellt. Hinweise an: Tel. 428 65 6789. (dg)