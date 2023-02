Hamburg: Mann greift Ex-Partnerin an – nun ist er tot

Niendorf: Er steht am späten Abend vor der Wohnungstür seiner Ex-Partnerin. Klopft. Sie lässt ihn herein, danach läuft alles aus dem Ruder. Ihr Bruder kommt dazu. Wenig später ist der Ex tot. War es Notwehr? Die Polizei ermittelt.

Der 42-Jährige soll den Erkenntnissen der Beamten nach am vergangenen Freitagabend gegen 22.45 Uhr an der Tür seiner Ex-Partnerin am Ohmoorring geklopft, sie im weiteren Verlauf beleidigt und angegriffen haben. „Der Frau gelang es, einen Hilferuf an ihre Familie zu senden, woraufhin ihr Bruder wenig später vor Ort erschien“, sagte Polizeisprecherin Nina Kaluza.

Hamburg: Mann stirbt nach Streit mit Ex-Partnerin

Zwischen den Männern – dem Ex-Partner und dem 52 Jahre alten Bruder – kam es zu einer Auseinandersetzung, bei der der 42-Jährige eine lebensbedrohliche Messerverletzung erlitt. Die genauen Umstände sind noch unklar.

Die Polizei prüft unter anderem, ob der Bruder aus Notwehr gehandelt haben könnte. Nach MOPO-Informationen gehen die Ermittler davon aus, dass der Ex-Partner das Messer zog. Möglich ist auch, dass es in dem Gerangel versehentlich zum tödlichen Stich kam.

Das könnte Sie auch interessieren: Streit, Gewalt – und immer wieder Feuer: Angst in Hamburger Unterkunft

Auch die 46-jährige Frau kam ins Krankenhaus, sie erlitt Hämatome und eine Verletzung im Gesicht. Ihr Bruder blieb unverletzt, musste aber mit zur Wache: Die Beamten hatten ihn vorläufig festgenommen. Kaluza: „Mangels dringendem Tatverdacht wurde er aber wieder aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen.“ Die Ermittlungen der Mordkommission dauern in dem Fall weiter an. (dg)