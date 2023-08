Exhibitionist mit „Minilocken“ entblößt sich vor zwei kleinen Jungen

Die Polizei sucht dringend Zeugen und benötigt Hilfe in einem Fall aus Bahrenfeld: An der Lyserstraße hat sich am Mittwoch ein Mann vor zwei neun Jahre alten Kindern entblößt. Wer kennt den dicklichen Mann mit den „Minilocken“?

So beschreiben die Jungen den Mann, der gegen 17.20 Uhr auf sie zukam. Die Kinder spielten auf der Wiese, der etwa 45- bis 50-Jährige soll sich ihnen bereits mit heruntergelassener Hose genähert haben. „Sie rannten dann davon und offenbarten sich einem Elternteil, das daraufhin den Polizeinotruf verständigte“, sagt ein Polizeisprecher.

Fahndung mit mehreren Streifenwagen

Mit mehreren Streifenwagen fahndeten die Beamten nach dem Mann, auch ein Diensthund kam dabei zum Einsatz – am Ende ohne Erfolg. Der Sprecher: „Die Maßnahmen führten nicht zur Identifizierung des Täters.“

Dieser soll etwa 1,80 Meter groß sein, eine dickliche Figur und graue glatte Haare mit „Minilocken“ haben. Er trug zu dem Zeitpunkt der Kontaktaufnahme mit den Kindern einen blauen Pullover, eine blaue Jeans und helle Turnschuhe.

Das Fachkommissariat für Sexualdelikte (LKA 42) ermittelt in dem Fall. Die Beamten suchen Zeugen: Wer Hinweise zu dem Mann geben kann, soll sich umgehend melden. Entsprechendes an: Tel. 428 65 6789 oder an jede Wache. (dg)