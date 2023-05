Mann fuchtelt mit Schere am Hauptbahnhof herum und bespuckt Frau

Die Bundespolizei hat am Hamburger Hauptbahnhof (St. Georg) ihren Angaben nach einen Mann in Gewahrsam genommen, der in der Nacht zu Donnerstag mit einer Schere „herumgefuchtelt“ und kurz darauf eine Frau (67) bespuckt haben soll.

Zeugen hatten die Situation beobachtet und die Beamten informiert. „Gegenüber Bundespolizisten reagierte der Mann äußerst aggressiv und unkooperativ“, sagte Rüdiger Carstens, Polizeioberkommissar und Bundespolizei-Sprecher. Dem 26-Jährigen sei eine Spuckschutzhaube aufgesetzt worden. Anschließend wurde er zur Wache gebracht.

Schere gefunden und sichergestellt

„Die Schere wurde in der Bekleidung aufgefunden und sichergestellt“, so Carstens weiter. Ein Atemalkoholtest ergab den Wert von 2,85 Promille. „Ein angeforderter Arzt stellte die Gewahrsamsfähigkeit des Beschuldigten fest.“

Gegen den Mann, der laut Bundespolizei „ausreichend Gelegenheit zur Ausnüchterung bekam“, wurde ein Verfahren wegen des Verdachts auf Beleidigung mittels einer Tätlichkeit eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an. (dg)