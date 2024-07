Autofahrer an roter Ampel mit Stein beworfen – Polizeihund verhindert dreisten Raub

Schreckensmoment für einen Autofahrer und seinen Beifahrer am Mittwochabend in Altona-Nord: Als der Wagen an einer roten Ampel stoppte, riss ein Mann die Beifahrertür auf und versuchte, dem Mann auf dem Sitz eine Tasche zu entreißen. Zwei Polizistinnen, die mit Diensthund Manni auf den Vorfall aufmerksam wurden, griffen ein.

Der Vorfall spielte sich laut Polizei gegen 18.20 Uhr an der Holstenstraße/Ecke Holstenplatz ab. Ein Mann (27) soll hier die Beifahrertür eines an einer roten Ampel stehenden Pkw aufgerissen und versucht haben, dem Beifahrer (25) eine Tasche zu entreißen. Dabei drohte er mit einem Stein.

Täter droht Opfer mit Stein

Als der Fahrer (32) des Wagens ausstieg und seinem Beifahrer zu Hilfe kam, soll der Täter den Stein nach ihnen geworfen, aber dabei ein vorbeifahrendes Auto getroffen haben.

Zwei Polizistinnen, die sich mit Diensthund Manni zufällig dort aufhielten und Zeuginnen wurden, griffen ein und nahmen den auf sie zukommenden Mann fest. Er kam in U-Haft.