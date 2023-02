Mann betankt seinen Sprinter falsch – und schüttet Benzin in Gully

Als ein Mann am Dienstagabend seinen Fauxpas an der Shell-Tankstelle an der Cuxhavener Straße in Neugraben bemerkte, wollte er den Fehler möglichst unbemerkt überspielen. Doch das ging gehörig schief. Jetzt droht ihm ein Strafverfahren.

Um kurz vor 20 Uhr wollte der 22-Jährige noch schnell seinen Sprinter betanken, bemerkte dann aber gegen Ende des Tankvorgangs, dass er Benzin statt Diesel in den Tank geschüttet hatte. Daraufhin schob er das Fahrzeug von der Zapfsäule weg und holte sich vom Obi-Markt gegenüber Schlauch und Eimer. Damit wollte er laut der Hamburger Polizei den Tank leer saugen.

Neugraben: Fachfirma pumpt Rohre wieder aus

Das habe auch erfolgreich geklappt, allerdings habe er den Eimer mit dem Benzin anschließend in einen Regenwassersiel gekippt. Zeugen alarmierten die Polizei.

Daraufhin rückten der Umweltdienst der Feuerwehr, die Wasserschutzpolizei, die zuständig für Umweltdelikte ist, die Wasserwerke, das Sielwesen, die Umweltbehörde und eine Fachfirma aus. Letztere pumpte die Rohre erfolgreich wieder aus.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Den 22-Jährigen erwartet jetzt ein Strafverfahren sowie eine saftige Rechnung. (aba)