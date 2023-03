Mann bei Zimmerbrand schwer verletzt – Sperrung auf Hamburger Verkehrsader

In Altona ist am Montagabend ein Mann bei einem Zimmerbrand schwer verletzt worden. Er kam mit Verbrennungen 2. Grades ins Krankenhaus. Die Holstenstraße wurde am Einsatzort voll gesperrt.

Gegen 20.02 Uhr gingen mehrere Notrufe bei der Feuerwehr ein. Im vierten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Holstenstraße brannte es in einem Zimmer. Da es hieß, dass sich eine Person in der Wohnung befand, erhöhte der Zugführer die Alarmstufe auf „Feuer mit Menschenleben in Gefahr“ und forderte weitere Kräfte nach.

Der Bewohner, nach Angaben der Feuerwehr 1967 geboren, konnte gerettet werden. Er erlitt jedoch Verbrennungen zweiten Grades im Gesicht und eine Rauchgasvergiftung. „Das kann lebensbedrohlich sein“, sagte ein Sprecher am Abend. Er wurde nach erster Versorgung in ein Spezialkrankenhaus für Verbrennungen befördert. Weitere Angaben über den Zustand des Mannes gab es am Dienstagmorgen noch nicht.

Feuer in Altona: Holstenstraße gesperrt

Das Feuer hatten die rund 55 Einsatzkräfte rasch unter Kontrolle, die Nachlöscharbeiten zogen sich aber noch bis in die Nacht hinein. Denn auch eine darunterliegende Wohnung ist nach Angaben der Feuerwehr durch den Brand in Mitleidenschaft gezogen worden. Das Feuer hatte sich in die Holzbalkendecke zwischen dem dritten und vierten Obergeschoss ausgebreitet. Es galt, weitere Glutnester im Dachgeschoss zu finden. Hierfür musste die Decke aufgenommen und kleinteilig abgelöscht werden. Erst gegen 23.25 Uhr konnte der Einsatz beendet werden.

Die Polizei sperrte für die Arbeiten die Holstenstraße zwischen der Max-Brauer-Allee und der Chemnitzstraße. Zur Brandursache und Schadenhöhe konnten zunächst keine Angaben gemacht werden. (tdo/idv)