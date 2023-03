Damit hatten die Mitglieder der Klima-Gruppe „Letzte Generation“ bestimmt nicht gerechnet, als sie sich am Montagmorgen im Amtsgericht Hamburg am Sievekingplatz (Neustadt) versammelten. Eine Mitstreiterin hatte Protest gegen einen Strafbefehl eingelegt und hoffte auf Strafminderung – oder sogar Freispruch. Der Richter hatte aber was anderes vor.