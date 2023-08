Mann befriedigt sich am Hauptbahnhof selbst – nun sitzt er im Gefängnis

Die Bundespolizei hat einen Mann am Hauptbahnhof in St. Georg festgenommen, der wegen bewaffneten Diebstahls gesucht wurde. Wie der 61-Jährige auf sich aufmerksam machte, war allerdings sehr ungewöhnlich – und dürfte auch für die Beamten unangenehm gewesen sein.

Eine sogenannte Präsenzstreife traf gegen 1.30 Uhr in der Nacht zu Montag auf den Mann in der Wandelhalle, wo er am Boden gelegen haben soll. Er habe laut gestöhnt und sich offen – bei heruntergelassener Hose – sexuell befriedigt, wie ein Sprecher der Bundespolizei sagte.

„Die Streife sprach den Mann auf sein Fehlverhalten an und forderte ihn auf, die Hose wieder anzuziehen.“ In seiner direkten Nähen hätten sich keine Reisenden befunden.

Die Beamten kontrollierten seine Personalien – und fanden heraus, dass er eine Geldstrafe noch nicht bezahlt hatte. Er war wegen bewaffneten Diebstahls verurteilt worden. Da er die Strafe von 366 Euro nicht bezahlen konnte, kam er in Haft. Dort muss er ersatzweise die nächsten 122 Tage verbringen.

Alkoholtest: Das pustete der Mann

Zuvor hatten die Bundespolizisten noch einen Atemalkoholtest durchgeführt. Ergebnis: 3,87 Promille. Der Sprecher: „Ein Amtsarzt bestätigte die Gewahrsamsfähigkeit.“ (dg)