Mann bedroht Familie: SEK stürmt Wohnung in Hamburg – und findet Waffen

SEK-Alarm in Hamburg-Jenfeld: Am Dienstagabend kam es zu einem Einsatz in einem Mehrfamilienhaus. Dort hatte ein Mann Familienmitglieder bedroht. Später fanden die Beamten mehrere Waffen bei ihm.

Der Notruf aus der Wohnung im Brieger Weg in Jenfeld ging kurz vor 23 Uhr ein. Ein Mann hat seine Tochter, seine Lebensgefährtin und deren Freundin mit einer mutmaßlichen Schusswaffe bedroht, wie ein Polizeisprecher der MOPO am Mittwoch sagte.

Jenfeld: Mann bedroht Familie – SEK-Einsatz

Einsatzkräfte sperrten das Gebäude ab. Insgesamt waren rund ein Dutzend Streifenwagen vor Ort. Das SEK stürmte die Wohnung und fand dort unter anderem mehrere Schusswaffen. Diese seien nicht scharf gewesen, so der Polizeisprecher.

Der Mann wurde gegen 0.30 Uhr festgenommen. Nach MOPO-Informationen befand er sich in einem psychischen Ausnahmezustand. Nachdem ein Amtsarzt ihn untersuchte, wurde der Mann wieder entlassen, da keine Haftgründe vorlagen. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Die Ermittlungen dauern an. (alp/elu)