42-Jähriger ausgeraubt: Wer hat diese drei jungen Männer gesehen?

Drei Männer sollen Ende Januar einen Mann (42) auf der Adenauerallee (St. Georg) überfallen und ausgeraubt haben. Die bisherigen Suchmaßnahmen liefen ins Leere. Nun hat die Polizei Fotos veröffentlicht, auf denen die mutmaßlichen Täter zu sehen sind.

Der Überfall ereignete sich am Montag, den 30. Januar: Gegen 15.45 Uhr sollen die drei Männer den 42-Jährigen auf offener Straße ausgeraubt haben. Das Opfer kam gerade aus einem Restaurant und wollte in sein Auto einsteigen.

Hamburg-St. Georg: Opfer mit Pfefferspray angegriffen

Zunächst hatte einer der drei mutmaßlichen Täter den Mann in ein Gespräch verwickelt, dann in die Innentasche der Jacke des Mannes gegriffen. Die Komplizen kamen, es folgte eine Rangelei, weil sich das Opfer wehrte.

Die Täter sprühten mit Pfefferspray, entkamen letztlich mit Bargeld und einem Smartphone Richtung Hauptbahnhof. Ein Passant rief die Polizei. Das örtlich zuständige Raubdezernat (LKA 114) übernahm daraufhin den Fall.

Einer der mutmaßlichen Täter schaut aus einer Bahn. Polizei Einer der mutmaßlichen Täter schaut aus einer Bahn.

„Da die bisherigen Ermittlungen nicht zur Identifizierung der Täter führten, erließ das Amtsgericht auf Antrag der Staatsanwaltschaft den Beschluss zu einer Öffentlichkeitsfahndung“, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Fotos aus Überwachungskameras zeigen nun die drei mutmaßlichen Täter, unter anderem wie sie in eine Bahn steigen.

„Zeugen, die Hinweise zu den Gesuchten geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden“, so der Sprecher weiter. Entsprechendes an: Tel. 428 65 6789 oder an jede Polizeidienststelle. (dg)