Mann am Bahnhof schwer verprügelt – Jugendliche nach Fahndung gefasst

Lange suchte die Hamburger Polizei mit Bildern aus einer Überwachungskamera nach drei jungen Männern, die einen 52-Jährigen am Bahnhof Iserbrook an der Sülldorfer Landstraße verprügelt haben sollen. Nach über einem Jahr wurden die Verdächtigen nun gestellt.

Was war passiert? Schon kurz vor der Auseinandersetzung am 9. Mai 2021 gegen 15 Uhr war der 52-Jährige offenbar an einer Tankstelle verbal mit den drei späteren Schlägern aneinandergeraten. Dann kam es am Bahnhof zu der Attacke. „Erst nach dem Einschreiten einer Zeugin ließen die Täter von dem schwer verletzten Mann ab“, so die Polizeisprecherin damals. Zuvor soll er „massiv“ geschlagen und getreten worden sein.

Trio verprügelt Mann am Bahnhof in Hamburg – Jugendliche vor Gericht

„Aufgrund der Schwere der Verletzungen ermittelt die Mordkommission in dem Fall“, sagte die Sprecherin. Während die Täter unerkannt fliehen konnten, wurde der 52-Jährige von Sanitätern versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Die zuständige Ermittlungsrichterin hatte auf Antrag der Staatsanwaltschaft eine Öffentlichkeitsfahndung angeordnet.

Nach über einem Jahr konnte das LKA 41 nun die drei Verdächtigen identifizieren, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. „Die zur Tatzeit jugendlichen Deutschen aus Iserbrook mussten sich nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Maßnahmen bereits vor einem Gericht verantworten“, sagte ein Sprecher. Alle Fahndungsmaßnahmen sind erledigt. (dg)