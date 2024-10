Tödliche Messerstiche in Billstedt: Mutmaßliche Täter in England verhaftet

Rund 30 Männer waren am Abend des 19. August auf zwei andere losgegangen. Am Ende lag ein 29-Jähriger tödlich verwundet auf der Straße. Nun wurden zwei Tatverdächtige in England verhaftet.

Am Maukestieg neben dem Billstedter Bahnhof waren gegen 22.55 Uhr rund 30 Männer auf einen Mann (29) und seinen Neffen (20) losgegangen, mindestens einer der Täter war bewaffnet. Von mehreren Stichen getroffen, brach der 29-Jährige tödlich verletzt zusammen.

Zielfahnder lokalisieren Tatverdächtige in England

Die Täter flüchteten in alle Himmelsrichtungen. Trotz Fahndung mit mehreren Streifenwagen konnten sie unerkannt entkommen. Die Mordkommission übernahm den Fall und identifizierte zwei Hauptverdächtige, einen 28-Jährigen und einen vier Jahre jüngeren Mann, beide kommen aus Afghanistan. Nach ihnen wurde mit Hochdruck gefahndet.

Der Tatort am Maukestieg. RUEGA Der Tatort am Maukestieg.

Das könnte Sie auch interessieren: Nach Messer-Tod: „Jeden Tag Alarm“ – die Angst der Billstedter an ihrem Bahnhof

Zielfahnder lokalisierten die Männer (24 und 28 Jahre) nun in England. Zusammen mit lokalen Einsatzkräften wurden sie in einer Wohnung überwältigt und festgenommen. Der 28-Jährige wurde bereits nach Deutschland ausgeliefert, der jüngere soll in wenigen Tagen folgen.