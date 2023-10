Ticketkontrolle in Hamburg eskaliert: Mann rastet in der S-Bahn aus – ein Verletzter

In einer S-Bahn soll ein Mann (27) mehrere Sicherheitsmitarbeiter der Bahn beleidigt und bedroht haben. Einen soll der 27-Jährige sogar verletzt haben. Auch Bundespolizisten gegenüber habe er sich aggressiv gezeigt, so ein Sprecher.

Es geschah am Samstagmorgen um kurz vor 7 Uhr: In der S1 wollten drei Bahnmitarbeiter seinen Fahrschein sehen, doch der 27-Jährige hatte offensichtlich keinen dabei. Daraufhin habe er sie beleidigt und sogar mit dem Tode bedroht.

Sicherheitsmitarbeiter bricht Dienst verletzt ab

Die Situation eskalierte: Laut Bundespolizei packte der Mann einen 37-jährigen Security-Mitarbeiter am Kragen und verletzte ihn am Arm sowie am Rücken. Bei der Auseinandersetzung fiel der 37-Jährige gegen eine Sitzbank. „Er brach später seinen Dienst ab und suchte einen Arzt auf“, sagte Bundespolizeisprecher Woldemar Lieder.“

An der Station Wandsbeker Chaussee stiegen die Sicherheitsleute mit dem Beschuldigten aus der Bahn und hielten ihn bis zum Eintreffen der Beamten fest. Lieder: „Der Aggressor sollte durch Beamte einer Streife unter anderem nach gefährlichen Gegenständen durchsucht werden.“ Weil der Mann sich gegen die Durchsuchung gewehrt haben soll, sei er fixiert und gefesselt worden. „Er leistete erheblichen Widerstand.“ Ein gefährlicher Gegenstand sei nicht gefunden worden.

Das könnte Sie auch interessieren: Dompé nimmt Strafe für Hafen-Crash an: So billig kommt der HSV-Profi davon

Der 27-Jährige lehnte den weiteren Angaben nach einen freiwilligen Atemalkoholtest ab und wollte sich auch nicht zur Sache äußern. Gegen ihn wurde ein Platzverweis ausgesprochen, die Ermittlungen in der Sache dauern an. Die Bundespolizei wertet nun Kameramaterial aus der Bahn, vom Bahnhof und von der Bodycam eines Bundespolizisten aus. (dg)