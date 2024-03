Sexuelle Belästigung in der S-Bahn: Täter zieht sich am Bahnsteig aus

In einer S-Bahn von Bergedorf nach Altona kam es am Samstagnachmittag zu einem sexuell motivierten Übergriff auf eine Frau, bei dem ihr Begleiter eingriff. Als Bundespolizisten die Beteiligten in Rothenburgsort aus der Bahn holten, geriet der Beschuldigte außer Kontrolle, verletzte einen Beamten.

Der Vorfall ereignete sich laut Bundespolizei gegen 14.10 Uhr. Sicherheitsmitarbeiter der Bahn bemerkten eine verbale Auseinandersetzung zwischen zwei 27-jährigen Männern und informierten die Bundespolizei. Den Beamten zufolge soll der Verdächtige eine gleichaltrige Frau unsittlich berührt haben, woraufhin ihr Begleiter eingeschritten sei.

Tatverdächtiger leistet Widerstand – Bundespolizist verletzt

Nach den Befragungen wurden die Frau und ihr Freund entlassen. Der Tatverdächtige erhielt einen Platzverweis und reagierte aggressiv, begann, sich zu entkleiden, zog sich aber nach Aufforderung der Polizisten wieder an. Da er sich weigerte, den Bahnhof zu verlassen, sollte er hinausgeleitet werden.

Der 27-Jährige leistete erheblichen Widerstand und bedrohte die Bundespolizisten mit dem Tod, wobei ein Beamter am Finger verletzt wurde. Schließlich wurde der aggressive Mann zu Boden gebracht, ihm wurden Handschellen angelegt und er wurde zur Wache gebracht. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,69 Promille. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen sexueller Belästigung und Widerstand eingeleitet.