Malheur auf Einsatzfahrt: Feuerwehrauto droht umzukippen

In Kirchwerder ist am Samstagnachmittag ein Löschfahrzeug der Feuerwehr verunglückt. Die Retter waren auf dem Weg zu einem Einsatz, als der Wagen von der Straße abkam und mit der rechten Seite auf morastigen Untergrund geriet.

Wie die MOPO erfuhr, wurden die Retter der Freiwilligen Feuerwehr Krauel gegen 17.50 Uhr zu einem medizinischen Notfall in den Süderquerweg gerufen, weil ein Rettungswagen wegen längerer Anfahrtswege nicht zeitnah am Einsatzort eintreffen konnte. Doch die freiwilligen Helfer kamen nicht an.

In Hamburg: Löschfahrzeug kommt von Straße ab

In einer längeren Kurve am Kirchwerder Mühlendamm kam das tonnenschwere Löschfahrzeug von der Fahrbahn ab und geriet mit der rechten Seite auf nicht befestigten Untergrund. Der Löschwagen neigte sich bedrohlich zur Seite – und drohte zu kippen.

Mehrere Wehren aus der Umgebung rückten an, um den Havaristen in einer stundenlangen Bergungsaktion wieder aufzurichten. Dazu wurde sogar der Löschwassertank leergepumpt. Für den Patienten blieb dieses Malheur ohne Folgen. Ein Rettungswagen traf rechtzeitig ein und versorgte ihn.