Männer machen Lagerfeuer – und brechen in Agentur für Arbeit in Hamburg ein

Schräger Einsatz in St. Georg: Zwei Männer (43, 46) sind laut Angaben der Hamburger Polizei in der Nacht zu Montag in ein Bürogebäude an der Kurt-Schumacher-Allee eingebrochen – nach MOPO-Informationen die Agentur für Arbeit. Zuvor soll einer der Einbrecher vor dem Gebäude ein Lagerfeuer entzündet haben.

Nachdem der Mann das Feuer gelegt hatte, soll er wieder ins Büro gelaufen sein. Zusammen mit seinem Komplizen habe er in mehreren Etagen Büros geöffnet und diese durchsucht, teilweise auch Rollcontainer aufgebrochen, wie ein Polizeisprecher mitteilte: „Es waren auch bereits mehrere Behältnisse mit zusammengesuchter Beute zum Abtransport bereitgestellt worden.“

Hamburg: Duo bricht in Agentur für Arbeit ein und legt Feuer

Die Männer waren wohl über einen seitlich gelegenen Personaleingang ins Gebäude gelangt. Ein Zeuge hatte das Duo beobachtet und die Polizei informiert. Die Beamten stellten die mutmaßlichen Täter auf frischer Tat.

Die Männer wurden vorläufig festgenommen. Die Hintergründe des Einbruchs und des Entzünden des Lagerfeuers sind unbekannt. Das Einbruchsdezernat ermittelt. (dg)