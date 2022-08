Luxus-Taschen, Uhren, Geld: Brutale Räuber sollen im Aufzug zugeschlagen haben

Raubüberfall in der HafenCity: Ein 29-Jähriger muss sich am Freitag vor dem Landgericht Hamburg wegen des gemeinschaftlichen schweren Raubs in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung sowie gemeinschaftlichen Wohnungseinbruchdiebstahls verantworten. Es geht unter anderem um den Raub hochwertiger Uhren, von 17.000 Euro Bargeld und einer Louis Vuitton Tasche.

Gemeinsam mit einem Komplizen soll der 29-Jährige sich an einem Abend im Januar dieses Jahres im Treppenhaus eines Wohnhauses in der HafenCity versteckt und dort den Geschädigten abgepasst haben. Als der Geschädigte den Aufzug betrat, sollen die beiden mit Sturmmasken maskierten Angeklagten ihn attackiert und ausgeraubt haben.

Raub von Uhren, Bargeld und Luxus-Taschen

Während der 29-Jährige auf den Geschädigten eingeschlagen haben soll, habe der Komplize ihm eine Schusswaffe vorgehalten und mit dieser teilweise auf den Kopf des Geschädigten eingeschlagen. Währenddessen sollen ihn die Männer um hochwertige Uhren im Wert von rund 100.000 Euro, 17.000 Euro Bargeld, zwei Montblanc Stifte, einen Fahrzeugschlüssel und eine Louis Vuitton Tasche beraubt haben. Anschließend seien sie geflohen.

Als der Geschädigte ihnen nachlief, soll der 29-Jährige erneut auf ihn eingeschlagen und -getreten haben. Etwa einen Monat später sollen die mutmaßlichen Täter zurückgekehrt sein und sich mit einem nachgemachten Schlüssel Zutritt zur Wohnung verschafft haben. Dort hätten sie erneut eine Louis Vuitton Tasche gestohlen. (mp)