Anwohner in Sorge: Wohnung in Hamburg brennt – eine Festnahme

Feuer-Einsatz in Lohbrügge: Am späten Sonntagabend hat es in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses am Ladenbeker Furtweg gebrannt. Ein Bewohner wurde vorläufig festgenommen – er hat offenbar psychische Probleme.

Eine Kerze löste das Feuer aus, eine Matratze samt Bettzeug brannte, wie die Feuerwehr auf MOPO-Nachfrage sagte. Insgesamt 16 Feuerwehrleute waren im Einsatz, gegen 23.20 Uhr war der Brand gelöscht.

War es Brandstiftung? Bewohner muss in die Psychiatrie

Verletzt wurde zum Glück niemand, doch die Retter mussten einige besorgte Bewohner auf der Straße betreuen. Die Wohnung, in der es gebrannt hat, ist nun unbewohnbar.

Das könnte Sie auch interessieren: Grill-Rüpel sorgen für Feuer-Alarm im Stadtpark

Der Bewohner wurde vorläufig festgenommen – wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung. Weil er psychisch auffällig wirkte, wurde er einem Amtsarzt vorgeführt. Danach wurde er laut Polizei in eine Psychiatrie eingewiesen. (sir)