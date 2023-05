Grill-Rüpel sorgen für Feuer-Alarm im Stadtpark

Frühlingshafte Temperaturen, Sonnenschein und blauer Himmel haben am Sonntag viele Menschen in den Stadtparkt (Winterhude) gelockt. Am Ende des Tages sorgte dann unachtsam entsorgte Grillkohle für 12 Feuerwehreinsätze – binnen drei Stunden.

In den warmen Monaten ist der Stadtpark ein beliebtes Ziel. Und gern wird auf den dortigen Wiesen ein Grill angefacht. An manchen Tagen sind die Rasen übersäht mit rundlichen Brandspuren.

Glühende Grillkohle auf Rasen und brennende Müllcontainer

Am Sonntag ist die Feuerwehr zwischen 17.15 Uhr und 20.20 Uhr zwölf Mal zu Bränden im Stadtpark ausgerückt. Immer brannten Rasenteile oder Müllcontainer im Bereich Saarlandstraße und Südring, weil Grillkohle nicht ordnungsgemäß entsorgt worden war. Besonders häufig mussten die Retter in die Otto-Wells-Straße fahren. Allein dort brannte es in diesem Zeitraum fünf Mal. Für Kinder und Tiere kann es schlimme Folgen haben, wenn sie versehentlich in die noch heißen Kohlen treten.

Immer wieder benehmen sich Stadtpark-Besucher daneben. Am vergangenen Wochenende gab es Klagen über Müll-Ferkel, die Abfall, Scherben und sogar Fäkalien auf der Krähenwiese hinterlassen hatten. An beiden Tagen waren je zehn Mitarbeiter der Stadtreinigung im Einsatz, um den Dreck wieder wegzuräumen.