Sonne, Party-Laune, Feierei – und der ganz große Müllexzess: Bei frühlingshaften Temperaturen zog es viele Hamburger:innen ins Grüne. Auch im Stadtpark wurde der kurze Anflug von Frühsommer zelebriert – allerdings mit einem bösen Erwachen. Auf der Krähenwiese herrschte hinterher Müllwahnsinn: Abfall, Scherben und sogar Fäkalien überall. Die Saison hat gerade erst begonnen, doch schon jetzt haben die ersten Müllferkel das grüne Wohnzimmer der Stadt ordentlich in Mitleidenschaft gezogen.

Die Sonne ließ am Wochenende in Hamburg die Herzen höher schlagen – endlich wieder im T-Shirt draußen sein, sogar zu später Stunde war es noch richtig mild draußen. Die vermutlich erste große Sommerparty des Jahres feierten auch zahlreiche Menschen auf der Krähenwiese. Doch ans Aufräumen dachte hinterher niemand mehr – die Wiese wurde zur Dreckmeile. So berichtet ein Anwohner der MOPO von der Sauerei und „sämtlichen Hinterlassenschaften, Müll, Scherben“ und sogar Fäkalien, die am Sonntagmorgen überall auf der Krähenwiese zu finden waren.

Müll, Flaschen überall: Auf der Krähenwiese wurde am Wochenende ordentlich gefeiert. hfr Müll, Flaschen überall: Auf der Krähenwiese wurde am Wochenende ordentlich gefeiert. Ans Aufräumen dachte aber offenbar niemand.

„Wo die Leute in dieser Zeit zur Toilette gegangen sind, kann man durch Blicke in die umliegenden Gebüsche leicht herausfinden.“ Ein weiterer Anwohner berichtet von einigen Hundert Menschen, die „Bier Pong“ gespielt haben und einem Lagerfeuer, in dem unter anderem auch Gartenstühle verbrannt worden sein sollen. Schon tagsüber waren offenbar auffällig viele junge Leute auf der Krähenwiese unterwegs. Dass die Wiese ein Party-Spot im Stadtpark ist, ist schon länger bekannt. So sagt der Betreiber einer der benachbarten Gastronomie-Betriebe der MOPO: „Da wummert es von Freitagabend bis Sonntag. Da ist immer viel los und es ist ein Spot für Elektropartys, das war immer schon so. Aber: Das war das erste Mal, dass es so krass vermüllt war. Der Müll lag über die ganze Wiese verteilt.“

Hamburger Stadtpark: Krähenwiese nach Party extrem vermüllt

Doch was genau war im Herzen des Stadtparks am Samstagabend los? Wie kam es zu einer derartigen Verschmutzung? Von der Stadtreinigung, die den Dreck am Ende wieder wegmachen musste, hieß es auf MOPO-Nachfrage: „Grundsätzlich wissen wir nicht, dass dort etwas Besonderes los war.“ So sei keine spezielle Veranstaltung bekannt gewesen, aber: Mit den steigenden Temperaturen steige die Frequentierung in Hamburgs Parks und Grünanlagen wieder.

Im Gebüsch erleichterten sich die Partygäste offenbar. hfr Im Gebüsch erleichterten sich die Partygäste offenbar.

„Zusätzlich waren an diesem Wochenende zwei weitere Besonderheiten in Hamburg zu verzeichnen. Zum einen der Marathon, der sich durch das gesamte Hamburger Stadtgebiet zog und auch im Stadtpark viele Besucher:innen anzog, zum anderen das Ende des Ramadan, der zum Teil auch in den Grün- und Erholungsanlagen gefeiert wurde.“

Die Stadtreinigung sei das gesamte Wochenende mit rund 300 Mitarbeitenden in der Stadt im Einsatz gewesen, an beiden Tagen waren rund zehn Reinigungskräfte allein im Stadtpark im Einsatz – und die mussten den Ekel-Dreck der Feierwütigen aufsammeln.

Müllberge überall: Die Krähenwiese war nach dem Wochenende ein Müll-Mekka. privat/Markus Berlin Müllberge überall: Die Krähenwiese war nach dem Wochenende total verschmutzt.

Auch wenn es in jeder Sommersaison immer wieder zu Vandalismus und Vermüllung auf Hamburgs Grünflächen kommt, ist die Stadtreinigung über die Schweinerei auf der Krähenwiese empört: „Es ist natürlich ärgerlich, dass sich die Besucher:innen in Hamburgs grünen Wohnzimmern so verhalten. Insbesondere deshalb, weil wir jeden Tag im Stadtpark reinigen und die Abfälle fachgerecht entsorgen. Es stehen ausreichend Entsorgungsmöglichkeiten, Grillkohlebehälter etc. zur Verfügung.“ Hoffentlich beherzigen das die Müllferkel beim nächsten Mal.