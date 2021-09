Die ungenügende Ladungssicherung an einem Lkw hat am Dienstagmorgen zu erheblichen Verkehrsbehinderungen in der Hamburger City geführt. Auf einem Laster waren Behälter mit Speiseöl zerborsten. Die glitschige Flüssigkeit lief von der Ladefläche des fahrenden Lkw und verschmierte die Fahrbahn einer wichtigen Verkehrsader.

Zu dem Einsatz kam es gegen 8.30 Uhr auf der Ludwig-Erhard-Straße (Neustadt). Von dem fahrenden Lkw tropften große Mengen Speiseöl. Offenbar war die Ladung verrutscht und hatte zu Beschädigungen an den Behältern geführt. Die schmierige Flüssigkeit verteilte sich über zwei Fahrspuren auf gut 400 Metern.

Hamburg: Lkw verliert Öl in der City

Während Polizisten zwei Fahrspuren in Richtung Rödingsmarkt sperrten, streuten Feuerwehrleute den rutschigen Asphalt mit Bindemitteln ab.

Da weder die Feuerwehr noch die Stadtreinigung den Ölfilm restlos beseitigen konnten, wurde eine eine Spezialfirma angefordert. Der Unglücksbereich bleibt solange beeinträchtigt. Es kam zum Mega-Stau.