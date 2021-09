Rettungskräfte haben am späten Montagabend einen schwer verletzten Mann in Rönneburg gefunden. Er war vom Balkon seiner Wohnung gefallen – offenbar mitten in einem Telefonat. Im Krankenhaus ist er seinen Verletzungen erlegen. Was den Sturz verursacht hat, ist noch völlig unklar.

Gegen 23 Uhr wurden die Rettungskräfte in die Radickestraße gerufen. Dort fanden sie im Innenhof einer Mehrfamilienhaussiedlung einen Mann auf einer Rasenfläche liegend vor. Offenbar war er aus dem dritten Stock eines der Häuser vom Balkon gestürzt.

Rönneburg: Mann telefonierte offenbar kurz vor Sturz

Der 43-jährige Mann verletzte sich dabei schwer und wurde noch vor Ort intubiert und lange versorgt. Anschließend wurde er in ein Krankenhaus eingeliefert. Wie die Polizei mitteilte, erlag er am Dienstag seinen schweren Verletzungen und verstarb. Er soll vor seinem Sturz noch mit einem Bekannten telefoniert haben.

Die Polizei sicherte zunächst Spuren in der Wohnung des Mannes und untersucht nun, wie es zum genauen Unfallgeschehen gekommen ist. Die Hintergründe zu dem Sturz sind nach wie vor unklar. (mp)