Lkw steht kurz vor der Köhlbrandbrücke in Flammen – Staus im Hafen

Großeinsatz an der Breslauer Straße im Hamburger Hafengebiet: Ein Laster ist am Dienstagmorgen kurz vor der Köhlbrandbrücke in Flammen aufgegangen. Die Straße wurde gesperrt. Die Polizei ermittelt.

Um kurz nach 10.30 Uhr gingen die ersten Notrufe in der Einsatzzentrale ein: Zeugen sprachen von Flammen, die immer größer würden. Der betroffene Laster stand mitten auf der Straße, das Feuer fraß sich durchs Führerhaus.

Hamburg: Lkw steht kurz vor der Köhlbrandbrücke in Flammen

Die Feuerwehr löschte die Flammen und verhinderte ein Übergreifen auf andere Fahrzeuge. Ein Schaummeer ergoss sich über die Breslauer Straße. Der Lkw brannte komplett aus.

Die Feuerwehr löschte die Flammen mit Schaum.

Der Fahrer blieb unverletzt. Er hatte sich noch vor dem Ausbruch des Feuers retten können. Die Polizei ließ die Straße beidseitig sperren, auch die Köhlbrandbrücke war zwischenzeitlich nicht zu befahren. Es kam dadurch zu Verkehrsbehinderungen.

Laut Verkehrsleitzentrale wurde der Verkehr unter anderem über den Neuhöfer Damm abgeleitet; Fahrer mussten „teils einen kleinen Schlenker machen“. Die Köhlbrandbrücke wurde noch während des laufenden Einsatzes wieder freigegeben. Der Verkehr dort war allerdings „stockend“ und „schleppend“.

Das könnte Sie auch interessieren: Wende im Mordfall Tunahan: Welche Rolle spielt der einstige Top-Manager?

Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Ein Sprecher zur MOPO: „Bisher deuten unsere Erkenntnisse auf einen technischen Defekt hin.“ (dg/röer)