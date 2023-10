Lkw fährt in Gegenverkehr – mehrere Personen in Klinik

Heftiger Crash am Abend in Hamburg: In Billbrook ist ein Lkw in den Gegenverkehr geraten und mit zwei Fahrzeugen zusammengestoßen. Mehrer Personen kamen ins Krankenhaus.

Der Unfall ereignete sich gegen 18.15 Uhr in der Liebigstraße. Dort geriet aus bislang ungeklärter Ursache ein Lkw in den Gegenverkehr und krachte mit zwei Autos – ein Mercedes und ein weiterer Lkw – zusammen.

Einsatzkräfte rund um den zerstörten Mercedes. Leimig Einsatzkräfte rund um den zerstörten Mercedes.

Nach Crash in Hamburg – Personen in Klinik, Straße gesperrt

Nach MOPO-Informationen wurden dabei drei Personen verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Zahl der Verletzten konnte die Polizei am Abend noch nicht bestätigen, eine Sprecherin sprach von „mehreren Personen“.

Die Liebigstraße wurde für mehr als eine Stunde gesperrt. Mittlerweile ist die Sperrung wieder aufgehoben.