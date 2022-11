Lkw durchbricht Mauer und kracht in Gegenverkehr – Autobahn gesperrt

2/2

Die Umleitungsstrecke (AS Billstedt > B5 Richtung City > Elbbrücken) ist stark ausgelastet. Wer kann, bitte weiträumig ausweichen.

Richtung Norden kommt es zu Behinderungen. An der Unfallstelle steht nur 1 Fahrstreifen zur Verfügung.



An die Rettungsgasse denken!#VerkehrHH