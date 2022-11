Krawalle an Halloween: Hamburger Polizei im Dauereinsatz

Während es in der Halloween-Nacht Süßes für verkleidete Kinder gab, bekam die Hamburger Polizei vor allem Saures: Die Beamten hatten am Abend alle Hände voll zu tun, randalierende Jugendliche in mehreren Stadtteilen unter Kontrolle zu bekommen. Es gab offenbar mehrere Festnahmen.

Besonders in Harburg soll es zu Krawallen gekommen sein. Wie Reporter vor Ort berichteten, trafen sich etwa 150 Jugendliche am Harburger Ring und bewarfen Polizisten und Passanten mit Eiern, Flaschen und Böllern. Sie sollen Dixis-Klos umgekippt und kleinere Brände gelegt haben.

Immer wenn die Polizei die Gruppen aufzulösen versuchte, sollen weitere Gegenstände geflogen und sogar Barrikaden errichtet worden sein. Ein Reporter berichtet von einem „Katz-und-Maus-Spiel“. Einsatzkräfte der Bereitschaftspolizei rückten aus, mehrere Jugendliche sollen festgenommen worden sein.

Hamburg: Jugendliche greifen in Halloween-Nacht Polizisten an

In Allermöhe erteilten die Beamten bereits am frühen Montagabend etliche Platzverweise und forderten Jugendliche auf, nach Hause zu gehen. In Horn wurden reihenweise Mülleimer angezündet, Häuser und vorbeifahrende Autos mit Eiern beworfen.

Im Niendorfer Gehege kam es ebenfalls zu einem Polizeieinsatz. Jugendliche waren dort mit täuschend echt aussehenden Schusswaffen und Schlagstöcken unterwegs – angeblich wollten sie einen kleinen Film drehen.

Laut Polizei sei die Lage in der Nacht unübersichtlich gewesen, Angaben zu den Einsätzen und Festnahmen machte sie zunächst nicht. Man wolle aber im Laufe des Tages Bilanz ziehen und informieren. (vd)